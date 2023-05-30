Чугунов: «Спартак» потерял спартаковский дух, свою струю»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением о состоянии нынешнего «Спартака».

«В «Спартак» я не верю. Они потеряли свою струю. Что-то непонятно как-то. Я говорил, там утрачена коллективная игра или командный дух спартаковский. Сейчас его нет, и непонятно, во что они играют. У людей претензий много, а на поле подтверждать их игрой и результатом они не могут. «Спартаку» и так повезло в этом чемпионате. Против ЦСКА пенальти, не пенальти, ну и так далее», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Чугунова.

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.