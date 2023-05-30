Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Чугунов: «Карпин сам понимает, что «Ростов» не заслуживает быть в призерах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов оценил выступление «Ростова» в РПЛ.

«Как говорил Карпин, второе место для «Ростова» чудо. И я тоже так считаю. Уровень чемпионата, стечение обстоятельств, везение, и все. Но потом «Ростов» начал валиться, и в игре с «Краснодаром» на него было смотреть страшно. Вроде бы они находят мотивацию, и в целом результат есть, а игры на самом деле никакой. Они сами понимают, и Карпин в первую очередь, что не заслуживают быть в призерах, идти на втором или третьем месте. Их место по игре — пятое или, может быть, четвертое. Но то, что они делают результат из ничего, тоже надо признать. Чья-то заслуга в этом есть: или коллектива, или тренера, или всех вместе. Я думаю, что так», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005141711_eks-igrok_kubani_chugunov_karpin_ponimaet_chto_rostov_ne_zaslujivaet_mesta_v_prizerah
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марко Ройс опять не стал чемпионом. Но не надо его жалеть
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону
В Саратове вынесли приговор отравившей дочь и троих внуков женщине
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Рианчо считает, что после ухода Промеса в «Спартаке» наступят трудные времена
Гордеев: «Ростов» выглядит предпочтительнее многих команд»
«Факел» планирует выкупить Якимова у «Краснодара», если останется в РПЛ
Джикия — о том, как хулиганил в детстве: «Воровали яблоки и груши»
Заболотный, Маргасов и Бурмистров продлили контракты с «Сочи»
Щербаченко объяснил, почему ничья в матче ЦСКА — «Краснодар» стала закономерным результатом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» планирует выкупить Якимова у «Краснодара», если останется в РПЛ

Гордеев: «Ростов» выглядит предпочтительнее многих команд»