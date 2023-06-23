Чугунов: «Если Марио Фернандес не в форме, он будет мучиться и подводить ЦСКА»

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Мне кажется, большого мастерства и класса у Марио Фернандеса нет, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чугунова. — Этот человек играл, будем говорить, на физических кондициях, за счет какой-то скорости и самоотверженности. Не лучший вариант брать в команду человека, который уже не имеет мотивации. Я думаю, пользы не будет от этого возвращения никакой. Марио Фернандес, если он не в форме, будет просто мучиться и подводить команду. Но надо знать, в каком он сейчас состоянии. Может, он не предрасположен к полноте. Поэтому тут нельзя судить так категорично. В общем, если приглашать людей такого мастерства и уровня, то это риск очень большой».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.