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Сегодня, 11:42

Чугунов высказался о выступление «Факела» в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов прокомментировал выступление воронежского «Факела» в первом круге чемпионата России.

«У «Факела» есть люди, которые звезд с неба не хватают, но у них есть определенный уровень. Будем говорить, такой же, как практически во всех остальных командах чемпионата. В Воронеже собрались ребята, нигде раньше особо не светившиеся. Там играет мой воспитанник Ильнур Альшин из «Школы бразильского футбола в России». Я знаю его хорошо и с ним общаюсь. Я ему говорю, что у него есть качества и он может еще прибавлять. В «Факеле» в последнее время тренеры-мотиваторы. Пришел Евсеев — и что-то дал каждому, кто недоигрывал в обороне. Пришел Ташуев — тоже что-то дал. Футболисты все время растут, когда в них верят. Можно сравнить «Факел» с «Крыльями Советов», где вроде неизвестные молодые игроки, но футбольные, мотивированные и обучаемые. Поэтому выходит, что дисциплина и порядок бьют класс», — приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Он также отметил, что у «Факела» боевая и сплоченная команда.

«Я Ташуева так не знаю, но видно, как он общается с футболистами, что они верят ему. Сейчас футбол такой, все одинаковые. Многое зависит от эмоционального отношения, от обстановки. «Факел» получает радость сам и дарит ее болельщикам. Сколько людей в Воронеже на трибуны ходит! Как когда-то на «Кубань». Помните, игроков «Ростова» называли мужиками? Потому что они выходили, бились, сражались. И в Воронеже сейчас тоже мужики играют», — добавил Чугунов.

После 15 туров «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005458038_eks-igrok_kubani_chugunov_v_fakele_igrayut_mujiki_kak_ranshe_v_rostove
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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