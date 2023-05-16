Чугунов заявил, что его воспитанник Альшин прибавил в «Факеле» при Евсееве

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал то, что «Факел» выбрался из зоны стыковых матчей.

«Я бы не сказал, что победная серия «Факела» прямо так удивляет. Мне кажется, им не хватало такого тренера, как Евсеев. Футбол все-таки игра контактная. Футболист должен не только уметь много на поле, но еще быть заряженным забивать и не пропускать. А Евсеев однозначно может довести это до своих людей. Я вижу это в том числе по своему воспитаннику Альшину, которого я тренировал в ШБФР. Он прибавил, стал вступать в борьбу и отдаваться больше», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

В матче 27-го тура РПЛ «Факел» обыграл «Пари НН» (1:1) и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Теперь в активе команды 27 очков.