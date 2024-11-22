Сегодня, 18:39
Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался о влиянии нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова на результаты команды.
После 15 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 очками лидирует «Краснодар».
— Можно ли сказать, что одним из основных факторов отставания «Зенита» от первого места стала травма Максима Глушенкова?
— Нет, я бы с этим не связывал. Конечно, Глушенков здорово влился, проявил себя... Но в принципе, скажем так, кроме него в «Зените» есть и другие игроки. Они уже до этого играли и выигрывали чемпионаты без Глушенкова. Просто он принес какую-то искорку в игру, немножко азарта появилось, побольше быстрых атакующих действий и, может быть, футболисты немножко как-то только подстроились под его игру...
И тут получилась эта травма, такая нелепая — то одна, то вторая. Конечно, наверное, и ребята эмоционально расстроились, и сам Глушенков. Но «Зенит» же выигрывал без него. Надеяться на одного игрока, я считаю, неправильно в футболе, — сказал Чухлов «СЭ».
В 7 матчах РПЛ-2024/25 Глушенков забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. По ходу сезона 25-летний игрок дважды выбывал из строя из-за различных травм. В общей сложности «Зенит» провел без Глушенкова 14 официальных матчей.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)