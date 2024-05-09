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Чухлов: «Игроки «Краснодара» расплескивают эмоции не на то, что нужно — споры с судьями, апелляции, фолы»

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Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Когда «Зенит» стал спотыкаться, проиграл «Рубину», «Динамо», я подумал, что, наверное, в этом сезоне чемпионом станет «Краснодар». Все шансы им в руки «плыли». Ладно, думаю, раз заслуживают своей игрой, — пусть. Но «Краснодар» сам стал терять очки. Игроки расплескивают эмоции не на то, что нужно — споры с судьями, апелляции, фолы... Просто потерялись ребята. Ну, играйте, раз хотите взять титул! Если вы дома не можете обыграть «Ахмат», о чем вообще говорить?» цитирует Чухлова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, набрав 50 очков. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

11 мая «Краснодар» сыграет на выезде со «Спартаком», а «Зенит» в тот же день проведет домашний матч против ЦСКА.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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