Чухлов ожидает, что матч «Зенит» — «Динамо» окажется результативным

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура РПЛ между петербуржцами и «Динамо».

«Жду сегодня красивую игру от «Зенита», а чего еще можно ждать от таких исполнителей? Если «Зенит» сегодня победит, то можно уже точно сказать, что команда точно будет чемпионом? Представители «Зенита» уже говорили, что хотят стать чемпионами в матче со «Спартаком» — понимайте, как хотите. И это не мои слова, а их.

Сегодня хочется посмотреть на перспективную молодежь «Динамо» — по телевизору это одно, а живьем увидеть ребят — совсем другое дело. Думаю, что динамовцы покажут хорошую игру сегодня — у них веселое нападение и хорошая полузащита, поэтому жду сегодня результативный матч. Надеюсь, что обе команды смогут порадовать зрителей», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Встреча «Зенит» — «Динамо» пройдет 22 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск. Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 55 очков. «Динамо» с 39 очками располагается на 5-й строчке.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча.