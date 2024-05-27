Чухлов: «Игроки «Ростова» — молодцы. Если бы они встали всей командой в обороне, было бы скучно»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал победу сине-бело-голубых в домашнем матче 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Игра прошла 25 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». У хозяев голы забили Густаво Мантуан и Артур. Соперник ответил забитым мячом Роналдо.

«Я хочу сказать большое спасибо «Ростову». Он очень хорошо играл против «Зенита», не ожидал такого. Мне кажется, именно соперник в итоге «завел» зенитовцев так, что те побежали забивать и вырвали эту победу. Игроки «Ростова» — молодцы. Если бы они встали всей командой в обороне, как делали другие команды, приезжавшие на «Газпром Арену», было бы скучно», — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз кряду стал чемпионом России, набрав 57 очков. Вторым стал «Краснодар» (56), а тройку лучших замкнуло «Динамо» (56).