Чухлов: «Соболеву тяжело влиться в игровой коллектив «Зенита»

Сегодня, 19:15
Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.
— У Соболева — ноль результативных действий за «Зенит» в первом круге РПЛ. Что мешает ему забивать голы?
— Это, наверное, надо у футболиста спросить. Я еще хочу сказать, что игра «Зенита» всегда отличалась от спартаковской. И сейчас будет отличаться. Все-таки тяжело влиться в этот игровой коллектив, в игру попасть. Я думаю, только из-за этого, — сказал Чухлов «СЭ».
27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 8 матчей в РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)