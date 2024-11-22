Чемпион СССР Чухлов: «До конца года «Зенит» может вернуться на первое место в РПЛ»

Сегодня, 17:56
Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» оценил выступление петербургской команды в первом круге РПЛ.
После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 баллами лидирует «Краснодар».
«Я не особо переживаю, что «Зенит» сейчас на втором месте. Впереди много игр. Просто иногда, скажем так, игра не всегда получалась. Некоторые футболисты выпадали из игры, и вот это немножко напрягает. До конца года еще будет три игры, можно вернуться на первое место. Все еще может вернуться на круги своя, тем более, у «Краснодара» будут тяжелые игры [со «Спартаком» и «Локомотивом"]. Самое главное, чтобы у «Зенита» была стабильная, хорошая, качественная игра», — сказал Чухлов «СЭ».
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)