Чемпион СССР Чухлов: «До конца года «Зенит» может вернуться на первое место в РПЛ»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» оценил выступление петербургской команды в первом круге РПЛ.

После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 баллами лидирует «Краснодар».

«Я не особо переживаю, что «Зенит» сейчас на втором месте. Впереди много игр. Просто иногда, скажем так, игра не всегда получалась. Некоторые футболисты выпадали из игры, и вот это немножко напрягает. До конца года еще будет три игры, можно вернуться на первое место. Все еще может вернуться на круги своя, тем более, у «Краснодара» будут тяжелые игры [со «Спартаком» и «Локомотивом"]. Самое главное, чтобы у «Зенита» была стабильная, хорошая, качественная игра», — сказал Чухлов «СЭ».