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Сегодня, 18:33

CIES назвал Батракова лучшим бьющим полузащитником мира в возрасте до 21 года

Батраков признан лучшим бьющим хавбеком мира в возрасте до 21 года по версии CIES
Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим бьющим хавбеком мира в возрасте до 21 года.

Помимо 19-летнего россиянина в десятку лучших вошли Рокас Пукштас («Хайдук»), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Джоб Беллингем («Сандерленд»), Хабиб Диарра («Страсбур»), Хулио Энсико («Брайтон»), Бенжамин Кремаски («Интер Майами»), Элан Рикардо («ЛА Экидад»), Антони Козубал («Лех») и Крис Ригг («Сандерленд»).

Как говорится на сайте CIES, футболистов из этого списка отличает способность завершать атаки.

Алексей Батраков. Батраков признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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