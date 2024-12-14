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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 21:30

CIES: у «Спартака» худший трансферный баланс в РПЛ за последние 10 лет

Владислав Маслов
Корреспондент
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Международный центр спортивных исследований (CIES) изучил баланс доходов и расходов от трансферов среди футбольных клубов мира.

Согласно данным организации, в России наихудший показатель имеет московский «Спартак». Баланс красно-белых составляет -68 миллионов евро. Более высокие отрицательные цифры показали лишь 32 клуба по всей планете.

«Краснодар» и «Зенит» ушли в минус на 61 миллион евро, а «Локомотив» — на 41 миллион.

Худший баланс в мире имеет «ПСЖ» (-646 миллионов евро).

Лучшие положительные показатели — у «Лилля», который остался в плюсе на сумму 384 миллиона евро. Российские клубы не попали в топ-50 рейтинга.

Источник: CIES
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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