CIES: у «Спартака» худший трансферный баланс в РПЛ за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) изучил баланс доходов и расходов от трансферов среди футбольных клубов мира.

Согласно данным организации, в России наихудший показатель имеет московский «Спартак». Баланс красно-белых составляет -68 миллионов евро. Более высокие отрицательные цифры показали лишь 32 клуба по всей планете.

«Краснодар» и «Зенит» ушли в минус на 61 миллион евро, а «Локомотив» — на 41 миллион.

Худший баланс в мире имеет «ПСЖ» (-646 миллионов евро).

Лучшие положительные показатели — у «Лилля», который остался в плюсе на сумму 384 миллиона евро. Российские клубы не попали в топ-50 рейтинга.