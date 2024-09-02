Циклаури: «Ни в коем случае нельзя увольнять Осинькина из «Крыльев Советов»

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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.
«Я считаю, ни в коем случае нельзя увольнять Игоря Витальевича. Нужно дать ему спокойно работать. Речи ни о какой отставке быть не может. Уверен, убежден, процесс наладится. Надо дать ему доработать до конца сезона. Не стоит дергаться. Это год такой просто, в следующем будет лучше, если нынешние ребята никуда не уйдут», — цитирует Циклаури Legalbet.
После семи туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке в турнирной таблице с шестью очками. В этом сезоне самарская команда одержала только две победы и потерпела восемь поражений во всех турнирах.
Ранее появилась информация о том, что Андрей Тихонов, ныне возглавляющий «Енисей», может сменить Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».