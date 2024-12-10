Циклаури считает, что в «Крыльях Советов» нет лидера на поле

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури не смог назвать явного лидера самарской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Не могу назвать футболиста, который ярко себя проявил в 18 играх чемпионата. Нет конкретного лидера, который бы влиял на результат команды. [Иван] Сергеев в последних матчах? Он долго раскачивался. У него были моменты, где он не забивал, но в последних играх был неплох. «Зениту» забил — красивая история.

Могу отметить только командные действия в некоторых встречах, а не персонально кого-то. За победы над «Ахматом» (2:1) и «Зенитом» (3:2) — респект команде и Осинькину», — сказал Циклаури Legalbet.

В 18-м туре самарцы на выезде уступили «Ростову» (1:3). «Крылья Советов» в таблице РПЛ идут на 10-м месте (18 баллов).