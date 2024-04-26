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Сегодня, 20:05

Циклаури: «Крыльям Советов» будет сложно бороться за бронзу РПЛ»

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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури оценил шансы самарского клуба завоевать бронзовые медали РПЛ в текущем сезоне.

«Не сомневаюсь, что такие амбиции у главного тренера «Крыльев» есть. Думаю, что команда будет идти от игры к игре, но быть в тройке им нереально. Будет сложно бороться за бронзу РПЛ, еще надо и 5-е место удержать. Уже сейчас можно сказать, что они провели успешный сезон», — цитирует Циклаури Legalbet.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 турах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 5 очков.

29 апреля команда Игоря Осинькина проведет домашний матч с «Краснодаром».

 

Источник: Legalbet
Зураб Циклаури
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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