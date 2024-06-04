Циклаури: «На игру Смолова приятно смотреть, мастерство не пропьешь!»

Бывший форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением о дальнейшей карьере форварда «Динамо» Федора Смолова.

«Оставаться в РПЛ или куда-то уезжать — вопрос мотивации. Если Смолов еще чувствует в себе силы, то надо оставаться в нашем чемпионате. Все по-разному себя чувствуют в таком возрасте: кто-то подустает от всего и сбавляет. Другие, наоборот, начинают относиться к себе более жестко, чтобы продлить свой футбольный век.

Серьезных травм у него не было, на его игру приятно смотреть, и мастерство не пропьешь, как говорится. Думаю, он еще принесет пользу нашему чемпионату. Помню, как он великолепно играл за «Краснодар», он делал на поле всё с такой легкостью.

Мне бы хотелось, чтобы он остался здесь и не уезжал в Саудовскую Аравию. Он образованный человек, может быть, захочет куда-то поехать, но на таких людей приятно смотреть в РПЛ. Не так много у нас футболистов такого уровня", — приводит слова Циклаури Legalbet.

В минувшем сезоне 34-летний Смолов провел 34 матча, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.