Циннбауэр: «Локомотив» будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице"

1 октября, 22:06
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).
— Игроки не знают, что делать в экстренные моменты на поле. Это синдром РПЛ или это проблема только «Локомотива»? Почему это происходит?
— Это особенность российской лиги. Игроки старались играть вперед, но оставляли сзади большие зоны, которыми пользовался соперник. Мы должны играть не эмоциями, а грамотно перестраиваться. Команда не выдала одинаковую реакцию. Кто-то шел вперед и оголял зону сзади, а кто-то нет.
— У ассистента тренера был наушник. Это связь с тренером с трибуны?
— Нет. Это связь с видеоаналитиком. Он в подмечал некоторые детали, которые мы разбирали в перерыве.
— Прошло 11 туров. Готова команда к борьбе за выживание или вы будете бороться за высокие места?
— Команда будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.
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