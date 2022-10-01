Циннбауэр: «Локомотив» будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице"

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру команды в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).

— Игроки не знают, что делать в экстренные моменты на поле. Это синдром РПЛ или это проблема только «Локомотива»? Почему это происходит?

— Это особенность российской лиги. Игроки старались играть вперед, но оставляли сзади большие зоны, которыми пользовался соперник. Мы должны играть не эмоциями, а грамотно перестраиваться. Команда не выдала одинаковую реакцию. Кто-то шел вперед и оголял зону сзади, а кто-то нет.

— У ассистента тренера был наушник. Это связь с тренером с трибуны?

— Нет. Это связь с видеоаналитиком. Он в подмечал некоторые детали, которые мы разбирали в перерыве.

— Прошло 11 туров. Готова команда к борьбе за выживание или вы будете бороться за высокие места?

— Команда будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам. Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот, — передает слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.