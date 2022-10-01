1 октября, 21:58
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру нападающего Педриньо в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).
— Как оцените игру Педриньо?
— Всегда игрокам группы атаки трудно играть, когда команда в меньшинстве. Педриньо провел всего четыре тренировки с командой. Когда команда остается в меньшинстве, то она должна изменить игровую модель в обороне. Удаление повлияло на игру Педриньо сегодня.
— До удаления Педриньо тоже выглядел не очень.
— Вы правы. Но мы должны объяснить, как ему действовать при обороне. Два дня назад он забил четыре. «Урал» это видел и играл с Педриньо плотно. Когда он получал мяч, то около него было три-четыре игрока. Но этим он освобождал зону для партнеров пространство, но этим мы не воспользовались. Не Педриньо проиграл игру, — приводит слова тренера корреспондент «СЭ» Константин Белов.
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