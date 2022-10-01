Цорн отказался комментировать возможный уход из «Локомотива» после поражения от «Урала»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отказался комментировать возможный уход из клуба после поражения от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура чемпионата России.

Это поражение стало для «Локомотива» четвертым подряд в чемпионате России.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в 11 матчах.

В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с «Сочи» 8 октября.