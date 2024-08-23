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Сегодня, 21:28

Цорн рассказал, как поздравил Изидора с переходом в «Сандерленд»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в «Сандерленд». В пятницу, 23 августа, «Зенит» объявил о трансфере 23-летнего игрока в аренду в английский клуб до конца сезона-2024/25.

«В первую очередь рад за Вильсона, набрал ему сегодня и поздравил с переходом в Англию. Думаю, у него есть качества, чтобы показать себя там», — сказал Цорн «СЭ».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Зенит
Вильсон Изидор
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