В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Спартак» после 4-х туров РПЛ занимает 4-е место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 9 очков. «Зенит» занимает 7-е место. В активе действующих чемпионов России 7 баллов.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ассистентами станут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервным судьей назначен Артем Чистяков. За ВАР будет отвечать Виталий Мешков.

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