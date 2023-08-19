Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» на своем поле примет «Зенит» 20 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Вендел и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Спартак» после 4-х туров РПЛ занимает 4-е место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 9 очков. «Зенит» занимает 7-е место. В активе действующих чемпионов России 7 баллов.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, ассистентами станут Максим Гаврилин и Александр Богданов. Резервным судьей назначен Артем Чистяков. За ВАР будет отвечать Виталий Мешков.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
2
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Личка рассказал, что должен сделать игрок «Динамо», который получит кепку Яшина больше всех раз
«Урал» обыграл «Балтику» и поднялся на первое место в РПЛ
Бальбуэна: «Хорошо оцениваю работу с Личкой, он тренирует с намерением улучшить «Динамо»
«Сочи — Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ
«Сочи» — «Ростов»: стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
«Балтика» — «Урал»: гости открыли счет с пенальти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка рассказал, что должен сделать игрок «Динамо», который получит кепку Яшина больше всех раз

РПЛ: «Динамо» обыграло ЦСКА, «Спартак» — «Зенит» и другие матчи 5-го тура