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Сегодня, 18:32

Cпортдир «Пари НН» рассказал о ситуации с Баньяком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов рассказал о ситуации с травмированным футболистом команды, камерунским защитником Франком Баньяком.

«Франк на контракте с нашим клубом. Сейчас он поехал на обследование. По его результатам будет принято решение — нужна ли операция или можно обойтись консервативным лечением. Дальше уже будем исходить из сроков его восстановления. Есть сомнения насчет того, что Франк сможет сыграть в этом сезоне. Думаю, не сможет. Даже если сможет, то только во второй половине мая. «Нижний Новгород» платит ему зарплату. Если он у нас получил травму, мы должны его вылечить, восстановить, а уже потом вернуть в клуб, которому он принадлежит», — приводит слова Кудряшова Sport24.

В конце января «Пари НН» арендовал Баньяка у казахстанского «Кайрата». Недавно камерунец получил тяжелую травму на тренировке, повредив мениск и бедренную кость.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-cportdir-nizhnego-o-vospitannike-barsy-banyake-dolzhny-vylechit-a-potom-vernut-klubu-kotoromu-prinadlezhit
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