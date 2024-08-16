«Црвена Звезда» арендует защитника Ваню Дркушича у «Зенита» без права выкупа

Сегодня, 15:55
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич перейдет в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщил председатель правления российского клуба Александр Медведев.
«Отдаем Дркушича в аренду без права выкупа «Црвене Звезде», — цитирует Медведева РИА «Новости Спорт».
13 августа словенец перешел в «Зенит» из «Сочи», заключив 5-летний контракт.
Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.