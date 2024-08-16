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Сегодня, 15:55

«Црвена Звезда» арендует защитника Ваню Дркушича у «Зенита» без права выкупа

Руслан Минаев
Ваня Дркушич.
Фото Global Look Press
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Защитник «Зенита» Ваня Дркушич перейдет в «Црвену Звезду» на правах аренды, сообщил председатель правления российского клуба Александр Медведев.

«Отдаем Дркушича в аренду без права выкупа «Црвене Звезде», — цитирует Медведева РИА «Новости Спорт».

13 августа словенец перешел в «Зенит» из «Сочи», заключив 5-летний контракт.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: РИА
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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