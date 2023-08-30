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Сегодня, 13:42

«Црвена Звезда» хочет подписать Изидора из «Локомотива»

Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Црвену Звезду», сообщает Nogomania.

По информации источника, сербский клуб близок к подписанию Изидора. В нем видят усиление атаки перед групповым этапом Лиги чемпионов.

В «Локомотиве» подтвердили возможный уход 23-летнего француза. Ранее «Марсель» активно интересовался игроком и делал предложение о трансфере.

Изидор в «Локомотиве» с 2022 года. Футболист провел 42 матча за московский клуб, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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Урал – Ахмат
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Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
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