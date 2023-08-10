«Црвена Звезда» и «Сочи» не могут договориться по сумме трансфера за Дркушича

Ситуация с трансфером Вани Дркушича в «Црвену Звезду» пока не продвигается, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Црвена Звезда» сделала «Сочи» предложение по трансферу 23-летнего защитника, с помощью которого они хотят компенсировать потерю Страхини Эраковича. Однако российская сторона заявила, что не продаст игрока меньше, чем за три миллиона евро. Сербский клуб планирует заплатить за футболиста меньше.

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.