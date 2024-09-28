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Сегодня, 15:55

ЦСКА дома разгромил «Ахмат», Келлвен забил и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — «Ахмат».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле с крупным счетом обыграл «Ахмат» в матче 10-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 19-й минуте с передачи Келлвена открыл Аббосбек Файзуллаев. На 42-й минуте сам Келлвен удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте защитник грозненцев Дарко Тодорович забил в собственные ворота и довел счет до разгромного.

ЦСКА (17 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним в турнирной таблице. Грозненцы все еще не одержали ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Ахмат

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Келлвен

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