ЦСКА сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ в субботу, 20 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 24-х туров чемпионата России клуб из Грозного с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Московская команда с 37 баллами идет на четвертой строчке премьер-лиги.

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