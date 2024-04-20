Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА сыграет с «Ахматом» в матче 25-го тура РПЛ в субботу, 20 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 24-х туров чемпионата России клуб из Грозного с 20 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. Московская команда с 37 баллами идет на четвертой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Балтика» в концовке вырвала победу над «Крыльями»
«Балтика» — «Крылья Советов»: Рыбчинский вывел хозяев вперед в счете
ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ
«Балтика» — «Крылья Советов»: Рахманович с пенальти сравнял счет
«Сочи» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Балтика» — «Крылья Советов»: Энрикес вывел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Булыкин — о будущем Галактионова: «Нужно дождаться конца сезона. Шансы зацепиться за медали еще есть»

«Балтика» — «Крылья Советов»: Энрикес вывел хозяев вперед