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Сегодня, 12:54

ЦСКА — «Ахмат»: Гуарирапа сыграет с первых минут, Пьянич не попал в заявку

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Ахматом» в 10-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Бистрович, Ушаков, Глебов, Гайич, Зделар, Мусаев, Шуманский, Койта.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Садулаев, Камило, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.

Запасные: Опарин, Ибишев, Ловат, Гандри, Камилов, Уткин, Мацуев, Исмаэл Силва, Якуев, Диванович, Ковачев, Талал.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)

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