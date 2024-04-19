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Сегодня, 19:30

ЦСКА — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 20 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Заболотный (ФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России в субботу, 20 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По результатам 24-х туров РПЛ грозненский клуб с 20 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. Армейцы занимают 4-ю строчку чемпионата России, в их активе — 37 баллов.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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