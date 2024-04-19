ЦСКА на своем поле примет «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России в субботу, 20 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния ЦСКА — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По результатам 24-х туров РПЛ грозненский клуб с 20 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. Армейцы занимают 4-ю строчку чемпионата России, в их активе — 37 баллов.

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