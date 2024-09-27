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Сегодня, 14:00

ЦСКА — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА и «Ахмат» сыграют в РПЛ 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Ахмат» сыграют в 10-м туре чемпионата России в субботу, 28 сентября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, время начала — в 14.00.

Трансляцию игры ЦСКА — «Ахмат» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат», ключевые события игры будут доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

После 9 туров РПЛ ЦСКА с 14 очками располагается на 6-м месте в таблице. «Ахмат» с 6 очками занимает 15-ю строчку.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)

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