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Сегодня, 13:30

ЦСКА — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция матча ЦСКА — «Акрон» начнется в 14:50 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игроки ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА встретится с «Акроном» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 24 августа. Игра состоится на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Акрон

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте сезона РПЛ ЦСКА выиграл два матча, уступил в двух встречах и один раз сыграл вничью. У «Акрона» одна победа, три проигрыша и одна ничья.

В сезоне-2023/24 ЦСКА финишировал на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Акрон» занял третье место в Первой лиге и победил в стыковых матчах «Урал».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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