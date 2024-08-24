ЦСКА — «Акрон»: видеоарбитры исправили уже 22 ошибки судей

На 85-й минуте матча 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Акрон» судья Артем Чистяков не увидел, что защитник гостей Константин Савичев отставил в сторону левую руку и, находясь, в своей штрафной площади, прервал передачу соперника.

Фото Скриншот трансляции

На помощь рефери пришли его видеоассистенты Владислав Безбородов (ВАР) и Артем Любимов (АВАР). После их проверки Чистяков посмотрел видеозапись момента на мониторе, изменил свое решение и правильно наказал «Акрон» пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Это уже 24-е вмешательство ВАР в 42 матчах чемпионата России-2024/25 (в среднем 0,57 за игру — это много). 22 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первоначальный вердикт.