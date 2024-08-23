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Сегодня, 15:00

ЦСКА — «Акрон»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Акроном» в матче 6-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игроки ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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ЦСКА сыграет с «Акроном» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в субботу, 24 августа.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Акрон

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте сезона чемпионата России ЦСКА выиграл 2 матча, уступил в 2 встречах и 1 раз сыграл вничью. У «Акрона» 1 победа, 3 проигрыша и 1 ничья.

В сезоне-2023/24 ЦСКА финишировал на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Акрон» занял третье место в первой лиге и победил в стыковых матчах «Урал».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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