ЦСКА сыграет с «Акроном» в матче 6-го тура чемпионата России

ЦСКА сыграет с «Акроном» в матче 6-го тура российской премьер-лиги в субботу, 24 августа.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте сезона чемпионата России ЦСКА выиграл 2 матча, уступил в 2 встречах и 1 раз сыграл вничью. У «Акрона» 1 победа, 3 проигрыша и 1 ничья.

В сезоне-2023/24 ЦСКА финишировал на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Акрон» занял третье место в первой лиге и победил в стыковых матчах «Урал».

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