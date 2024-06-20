ЦСКА анонсировал аренду Шайхутдинова и Айссауи

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов и полузащитник Сид Ахмед Айссауи в ближайшее время на правах аренды перейдут в другие клубы, сообщает пресс-служба армейцев.

«Владимир Шайхутдинов и Сид Ахмед Айссауи для получения игровой практики должны перейти в другие клубы на правах аренды, о чем в ближайшее время мы сообщим дополнительно», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Ранее ЦСКА опубликовал состав на сбор перед сезоном-2024/25. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-синие финишировали на шестом месте в турнирной таблице.