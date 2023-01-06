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Сегодня, 19:42

ЦСКА анонсировал трансфер экс-защитника «Спартака» Агапова

Иван Шитик
Корреспондент
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В Telegram-канале ЦСКА появилось сообщение, которое анонсирует предстоящий трансфер защитника «Нижнего Новгорода» Ильи Агапова.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал информацию, согласно которой защитник уже перешел в ЦСКА. Сумма сделки оценивается источником в 1,3 миллиона евро.

21-летний Агапов заключил контракт с «Нижним Новгородом» в июле 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В нынешнем сезоне защитник провел 16 матчей за нижегородский клуб.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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