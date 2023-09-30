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Сегодня, 18:00

ЦСКА — Балтика: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Набабкин (ПФК ЦСКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле сыграет с «Балтикой» в рамках 10-го тура чемпионата России в субботу, 30 сентября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Игру ЦСКА — «Балтика» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.55 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Балтика» будут доступны на сайте «СЭ». Текстовая онлайн-трансляция всех матчей дня РПЛ — в одной перекичке.

По итогам 9-ти туров московская команда находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. Калининградцы занимают 14-е место, в их активе — 7 баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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