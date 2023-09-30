Сегодня, 17:51
ЦСКА и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Келвен, Роша, Агапов, Обляков, Мухин, Зделар, Гайич, Файзуллаев, Чалов, Давила.
Запасные: Тороп, Набабкин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Глебов, Кисляк, Мендес, Заболотный.
«Балтика»: Латышонок, Сото, Гассама, Радмановац, Остойич, Фернандес, Галоян, Осипов, Бистрович, Энрикес, Гузина.
Запасные: Джанаев, Бориско, Пуцко, Дудиев, Кузьмин, Казаев, Маляров, Аванесян, Ламейра, Мусаев.
Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.