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Сегодня, 17:51

ЦСКА — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Келвен, Роша, Агапов, Обляков, Мухин, Зделар, Гайич, Файзуллаев, Чалов, Давила.

Запасные: Тороп, Набабкин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Глебов, Кисляк, Мендес, Заболотный.

«Балтика»: Латышонок, Сото, Гассама, Радмановац, Остойич, Фернандес, Галоян, Осипов, Бистрович, Энрикес, Гузина.

Запасные: Джанаев, Бориско, Пуцко, Дудиев, Кузьмин, Казаев, Маляров, Аванесян, Ламейра, Мусаев.

Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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