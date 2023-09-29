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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Балтика»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

ЦСКА сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 30 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА примет «Балтику» в рамках 10-го тура чемпионата России 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Балтика» будут доступны на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.55 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы находятся на 9-м месте турнирной таблицы премьер-лиги с 13-ю очками. Команда из Калининграда занимает 14-е место, в их активе — 7 баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
0
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