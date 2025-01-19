ЦСКА близок к подписанию Джабера из «Маккаби»

Полузащитник «Маккаби» из Хайфы Махмуд Джабер может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает ynet.co.il.

Московский клуб может подписать 25-летнего израильтянина по схеме «3+1». Зарплата полузащитника может составить 500-600 тыся евро за сезон, не считая премиальные.

Также интерес к игроку был со стороны «Локомотива» и «Рубина», однако предложение ЦСКА в 3,5 миллиона евро оказалось наиболее серьезным. Армейцы настаивают на немедленном переходе уже в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Джабер провел 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Эли Швидлер