ЦСКА борется с «Бенфикой» за покупку бразильского защитника Келвена

ЦСКА намерен купить бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, пишет журналистка Моника Вилела.

По данны источника, московский клуб уже первое предложение по трансферу Келвена, котором также активно интересуется «Бенфика». Переговоры с обоими клубами продолжаются. Куда именно перейдет футболист пока не сообщается.

22-летний Келвен играет за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до февраля 2024 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.