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1 апреля, 10:45

ЦСКА — «Динамо»: дата матча РПЛ, во сколько начнется, где смотреть игру

ЦСКА и «Динамо» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА и московское «Динамо» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 6 апреля. Игра будет проходить на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события игры ЦСКА — «Динамо» Москва можно отслеживать в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
06 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Динамо

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

ЦСКА находится на пятом месте в РПЛ с 41 очком. «Динамо» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 42 очками. Армейцы обыграли динамовцев со счетом 2:1 в первом круге чемпионата (6 октября 2024-го) и в первом матче плей-офф FONBET Кубка России (12 марта).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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