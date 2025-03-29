ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): стали известны стартовые составы

ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы перед матчем 22-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.30 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Бистрович, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Мусаев, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Лукин, Гайич, Круговой, Мухин, Бандикян, Жемалетдинов, Глебов, Койта, Шуманский, Алеррандро.

«Динамо» (Махачкала): Магомедов, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Эгаш, Сердеров, Агаларов.

Запасные: Волк, Алибеков, Кагермазов, Джапо, Джабраилов, Ангбан, Зинович, Гаджиев Ш. Джавад, Гаджиев А., Магомедов Р., Помешкин.