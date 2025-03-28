ЦСКА и «Динамо» Махачкала будут играть в чемпионате России 29 марта

Матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала в 22-м туре чемпионата России пройдет в субботу, 29 марта. Игра начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

В прямом эфире игру в Москве покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Кроме того, смотреть встречу армейцев с махачкалинской командой можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне федерального телеэфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Динамо» Махачкала можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

29 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Перед паузой на международные матчи ЦСКА обыграл «Акрон» (2:1) и с 38 очками занимал шестое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» набрало 21 очко и расположилось на 10-й строчке, в предыдущем туре махачкалинцы обыграли «Крылья Советов» (4:0).