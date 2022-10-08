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Судейство

Сегодня, 19:02

ЦСКА — «Динамо»: почему Левников не удалил динамовца Паршивлюка?

Александр Бобров
Шеф-редактор
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА — «Динамо».
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На 90-й минуте матча 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (1:1) арбитр Кирилл Левников ошибочно не зафиксировал фол Сергея Паршивлюка на Хорхе Карраскале, не назначил штрафной удар в опасной близости от ворот бело-голубых и не наказал их защитника желтой карточкой.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».

Об удалении Паршивлюка за лишение соперника явной возможности забить гол речи не шло, потому что такой возможности у Карраскаля не было. Он не владел мячом и не контролировал его.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».
ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».

А вот о нарушении правил говорить следует. Особенно если сравнить этот момент с эпизодом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), когда был назначен пенальти после случайного попадания Данилы Прохина рукой в лицо Ивану Олейникову.

Валерий Карпин. Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен?

Департамент судейства РФС поддержал решение арбитров зафиксировать фол и наказать Прохина желтой карточкой и 11-метровым ударом, потому что единоборство произошло в штрафной площади.

ЦСКА - "Динамо".
ЦСКА — «Динамо».
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
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