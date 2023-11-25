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Сегодня, 16:30

ЦСКА — «Динамо»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч ЦСКА — «Динамо» начнется 25 ноября в 17:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА и «Динамо» сыграют рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо
Последняя очная встреч команд прошла в августе 2023 года в 5-м туре РПЛ и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 25. Команда Марцела Лички опережает армейцев по дополнительным показателям и занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА располагается на 5-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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