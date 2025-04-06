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6 апреля, 18:21

ЦСКА — «Динамо»: Файзуллаев, Карраскаль и Гладышев выйдут с первых минут

Защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гуарирапа, Шуманский, Алеррандро.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.

Запасные: Лещук, Маричаль, Даса, Макаров, Александров, Окишор, Лаксальт, Смелов, Боков, Нгамале, Маухуб, Артур Гомес.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 6 апреля и начнется в 19.30 (мск).

Аббосбек Файзуллаев&nbsp;&mdash; Хорхе Карраскаль.ЦСКА — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 23-й тур.
06 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Динамо

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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