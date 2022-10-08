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Сегодня, 15:13

ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы на московское дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
Антон Заболотный (слева), Федор Смолов (в центре) и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Ушаков, Обляков, Зайнутдинов, Ермаков, Лукин, Медина, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
2
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