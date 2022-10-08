ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы на московское дерби

ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Ушаков, Обляков, Зайнутдинов, Ермаков, Лукин, Медина, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.