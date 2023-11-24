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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Динамо» в чемпионате России 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марцел Личка, главный тренер ФК «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА в столичном дерби примет «Динамо» в рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 25. Команда Марцела Лички опережает армейцев по дополнительным показателям и занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА располагается на 5-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марцел Личка
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