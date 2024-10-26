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Судейство

Сегодня, 18:17

ЦСКА — «Факел»: Левников правильно удалил Сенхаджи

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
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На 66-й минуте матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» Кирилл Левников принял верные решения, зафиксировав фол Раяна Сенхаджи, назначив штрафной удар в сторону ворот гостей и удалив воронежского футболиста.

Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции

В том эпизоде Сенхаджи совершил нарушение правил, задержав Сауля Гуарирапу и лишив его явной возможности забить гол. Если бы не этот фол, игрок красно-синих выбежал бы один на один с вратарем. С учетом всех обстоятельств и критериев вердикт Левникова правильный: штрафной удар и удаление с поля с показом красной карточки.

Эпизод матча ЦСКА — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
26 окт, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Факел

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников

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